شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية تعزيز التعاون بين العراق والوكالة الدولية بمجال استخدام الطاقة السلمية، ودعم مساعى العراق فى هذا المسار فى مختلف الجوانب لإحياء اقتصاده والاستفادة من ثرواته بطريقة مستدامة".

وأوضح الرئيس العراقي، خلال لقائه المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فاتح بيرول، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP29) بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع"، اليوم الخميس، أهمية مواصلة العمل المشترك، ودعا المنظمة الى تعزيز عملها مع الجهات العراقية المعنية، مشيرا لإهمية تعزيز التعاون في مجال استخدام الطاقة السلمية.

من جانبه .. أعرب المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دعم الوكالة لمساعي العراق، مؤكداً تطلّع الوكالة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات العراقية ذات الصلة، مشيراً إلى نيته لزيارة العراق لمتابعة هذا العمل المشترك بجدية.