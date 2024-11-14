شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولى بمنع التشريع الإسرائيلى ضد الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

جدد فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئلا فلسطين "الأونروا"، مطالبته للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بالتحرك لمنع دخول التشريع الصادر عن الكنيست الإسرائيلى ضد الأونروا حيز التنفيذ.

وشدد لازاريني، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الخميس، على أن حدوث أي تغيرات بشأن تفويض الأونروا هي من اختصاص الجمعية العامة وليس قرار أحادي الجانب تتخذه دولة عضو بمفردها.

وأكد المسئول الأممي، أنه في حال لم تتمكن "الأونروا" من العمل في الأراضى الفلسطينية فأن مسئولية تقديم الخدمات الفلسطينية تقع على عاتق إسرائيل كقوة احتلال.

يذكر أن الأونروا أنشئت في شهر ديسمبر عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي الأول، بعد قيام دولة إسرائيل في مايو 1948. وتدير الوكالة خصوصا مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعمل في الوكالة الأممية التي تقدم مساعدات حيوية الى الفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.