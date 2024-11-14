شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يؤكد الالتزام بالتحول نحو الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور عبد الله العليمي، التزام بلاده بالتحول نحو الطاقة المتجددة.



ودعا العليمي - خلال مشاركته الأربعاء في مائدة مستديرة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (COP29) في أذربيجاني، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - المجتمع الدُّوَليّ إلى تقديم دعم مالي وتقني لليمن والدول النامية لتسريع عملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة، بما يشمل تمويل المساهمات المحددة وطنيا وتنفيذ استراتيجيات التنمية النظيفة طويلة الأمد.



ولفت إلى أن اليمن قطع خطوات هامة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية التي أصبحت ملاذًا للعديد من الأسر خلال سنوات الحرب .. مشيرًا إلى الحاجة لدعم أكبر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.



وشدد على أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية لتحقيق تحول حقيقي ومستدام .. معربًا عن أمله في أن يسهم مؤتمر (COP29) في تجديد التزامات الدول المتقدمة بتعهداتها المالية والتقنية لدعم الدول الأقل نموا، وتحقيق انتقال عادل للطاقة المتجددة.



وأكد أن التحول نحو الطاقة النظيفة يُعد ضرورة ملحة لبناء مستقبل آمن ومستدام، وأن تحقيقه يظل تحديا كبيرًا للدول الأقل نموا مثل اليمن الذي يعاني من محدودية الموارد.