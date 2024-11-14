الخليج اليوم .. السعودية.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 11 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة جدة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكنت السلطات السعودية من إحباط محاولة تهريب أكثر من 11 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر كانت مخفية داخل حاوية مواد بناء، بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محاولة تهريب 11934000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخفية داخل حاوية مواد بناء (جبس بورد) في ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة، وذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني "[email protected]"، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.