شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يؤكد ضرورة تقديم التزامات من (29 COP) لتسريع التحول البيئي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ضرورة تقديم التزامات ملموسة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (29 COP) لتسريع التحول البيئي وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذه بطريقة موحدة، ولاسيما حلول التمويل المستدام لصناديق التكيف وآليات التأمين المناخي لتمكين البلدان الأكثر ضعفا من الصمود.



وأعرب عزيز - في كلمة له خلال فعاليات قمة المناخ في أذربيجان، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية، الأربعاء عن أسفه لأن الكوارث الطبيعية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي أصبحت أكثر شدة، تولد خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وتؤثر على الأمن الغذائي والبنية التحتية الصحية والحصول على مياه الشرب".



وقال "إن المغرب يتحمل مسؤولياته كاملة، وهذه التحديات تهم كل دولة على هذا الكوكب، ولاسيما البلدان الأكثر تصنيعا"، منوها بأن العالم يتوقع التزامات ملموسة من المؤتمر لتسريع التحول البيئي وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذه بطريقة موحدة.