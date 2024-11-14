شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأمن الصومالى والمبعوث الأممى يبحثان تعزيز التعاون الأمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الأمن الصومالي عبد الله شيخ إسماعيل (فرتاج)، اجتماعاً مثمراً مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، تناول سبل تعزيز التعاون الأمني ودعم جهود السلام والاستقرار في البلاد.



وتركزت المناقشات- وفق وكالة الأنباء الصومالية- الأربعاء، على تعزيز الشراكة الأمنية بين الحكومة الفيدرالية والأمم المتحدة، وتطوير آليات دعم الأجهزة الأمنية الوطنية في مواجهة التحديات، بما في ذلك جهود التصدي للجماعات المتطرفة، بهدف ترسيخ الاستقرار والأمن في البلاد.



وأعرب المبعوث الأممي عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الصومالية لتحسين الوضع الأمني، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم الصومال في تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز الأمن والتنمية المستدامة.



من جانبه، شدد وزير الأمن الصومالي على أهمية التعاون الدولي في دعم الأمن، وأهمية خلق بيئة مستقرة تدعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقق تطلعات الشعب الصومالي.