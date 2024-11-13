شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: انهيار الوكالة بالضفة يحرم نصف مليون لاجئ من الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازريني إن انهيار الأونروا في الضفة سيحرم نصف مليون لاجئ فلسطيني من الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف "سيؤدي تفكيك الأونروا بغزة إلى انهيار أنشطة الأمم المتحدة التي تعتمد على وسائل الوكالة"

وكان قد أكد رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج، أن قطع خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سيكون كارثيا.. وقال "إن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، حيث أن ذلك يعنى أن اللاجئين الفلسطينيين لن يحصلوا على الاحتياجات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها".

وأضاف يانج - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - "في ضوء خطورة هذا الوضع، فإنه من واجبي بوصفي رئيسا للجمعية العامة أن أؤكد مرة أخرى ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة من قبل جميع الدول الأعضاء".. موضحا أن مثل هذا الهجوم على الوكالة الأممية هو هجوم على حل الدولتين.