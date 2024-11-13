شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تعلن سقوط 3365 شهيدا منذ بداية العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3365 قتيلا و14344مصابا منذ بداية العدوان.

وأعلنت ارتقاء 8 شهداء من بينهم 3 أطفال و3 نساء، إضافة إلى 17 مصابا، وانتشال أشلاء جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة دوحة عرمون جنوبي لبنان صباح اليوم.

وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلى: "لا وقف لإطلاق النار فى لبنان ولن نجرى أى تسوية قبل أن نحقق أهداف الحرب".