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لبنان تعلن سقوط 3365 شهيدا منذ بداية العدوان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3365 قتيلا و14344مصابا منذ بداية العدوان.

وأعلنت ارتقاء 8 شهداء من بينهم 3 أطفال و3 نساء، إضافة إلى 17 مصابا، وانتشال أشلاء جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة دوحة عرمون جنوبي لبنان صباح اليوم.

وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلى: "لا وقف لإطلاق النار فى لبنان ولن نجرى أى تسوية قبل أن نحقق أهداف الحرب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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