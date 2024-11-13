شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: طيران الاحتلال يخرق جدار الصوت بمنطقة الشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، بخرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت، على دفعتين، فوق منطقة الشوف وعدد من المناطق بجنوب لبنان.



وأشارت الوكالة إلى سقوط قذائف عنقودية على مجرى نهر الليطاني خراج بلاط دبين، بالإضافة إلى شن طائرة مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف بمحافظة النبطية.



ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على بلدات تبنين وبرج قلاويه وعيناتا، والسلطانية، ومدينة بنت جبيل بالتزامن مع قصف مدفعي.



واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة حناويه بغارتين وتسببت في وقوع إصابات، بالإضافة إلى شن غارة جوية على مبنى في بلدة كفررمان، ما أدى إلى تدميره.



من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 في قوات الاحتلال الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مستوطنة نهاريا، بالصواريخ، مشيرا إلى أنه قصف مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين بصليةٍ صاروخية.