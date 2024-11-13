شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل المبعوث الأممى إلى السودان.. ويؤكد أهمية وحدة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط اليوم الأربعاء المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة حول تطورات الأوضاع في السودان في ظل استمرار الحرب بتبعاتها الإنسانية الهائلة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن المبعوث الخاص أطلع الأمين العام على آخر تطورات الوضع العسكري على الأرض في السودان، وكذلك على الخطوات والجهود التي سيقوم بها خلال الفترة القادمة، والتي تهدف إلى تقريب وجهات نظر الفرقاء السودانيين.



وقال رشدي ان لعمامرة شدد على اهمية توثيق التعاون مع الجامعة العربية خلال الفترة القادمة، خاصة في ضوء المبادرة التي أطلقها أبو الغيط في يوليو الماضي، والرامية لتنسيق المواقف الدولية والإقليمية.



وأكد الأمين العام للجامعة العربية على المحددات التي ترسم موقف الجامعة حيال الأزمة في السودان؛ وعلى رأسها وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ومنع أي تدخل خارجى فى الشؤون السودانية، وإطلاق حوار وطني سوداني شامل لا يستثني أحداً.



وأكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب وإنقاذ الشعب السوداني من الموت والوضع الإنساني المتدهور وأزمة الغذاء المتفاقمة.