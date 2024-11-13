شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب الله" يجبر طائرتين مسيرتين لقوات الاحتلال على مغادرة الأجواء اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله فى لبنان، اليوم الأربعاء، التصدى لطائرتين مسيرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلى وإجبرهما على مغادرة الأجواء اللبنانية، وقصف تجمعات لجنود الاحتلال، دعما للشعب الفلسطينى الصامد فى قطاع غزة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه.

وأوضح الحزب - في بيانات متفرقة نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن وحدة الدفاع الجوي تصدت، ظهر اليوم، لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الأوسط بصاروخ أرض – جو، وإجبارها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

وأضاف أنه تم التصدي أيضا لطائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 900" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وإجبارها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة. ‏

وأشار الحزب إلى أنه قصف تجمعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الرأس، ومستوطنة "سعسع" بالصواريخ.

وفي السياق، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها؛ حيث شن سلسلة طيران الاحتلال 6 غارات على الضاحية الجنوبي لبيروت.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات على بلدات كونين، وبيت ياحون، وعيناتا، والضهيرة، وشمع، وطيرحرفا، وعلما، والقليلة، وأطراف بلدة حناوية، بالإضافة إلى شن غارة استهدفت بلدة ياطر، بالتزامن مع قصف مدفعي.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بثلاثة صواريخ نقطة في منطقة الغبيري، وكذلك منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبي لبيروت.