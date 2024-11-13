شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامي يستقبل وزيرى خارجيتى جامبيا وغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه، وزير خارجية جمهورية غامبيا، الدكتور مامادو تنغارا.

كما استقبل الدكتور العيسى، مساءَ اليوم نفسه، وزير خارجيّة جمهورية غينيا بيساو، كارلوس بينتو بيرييرا.

‏وجرى خلال اللقاءين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.