شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: نواصل العمل مع مصر وجميع الشركاء لإنهاء العدوان على فلسطين ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الوزراء العراقى الدكتور حسين علاوى اليوم الأربعاء، أن بلاده تواصل العمل مع مصر وجميع الشركاء لإنهاء العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية واللبنانية.

وقال علاوى، في مداخلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، : " إن رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى يبذل قصارى الجهد فى إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حلول لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق الحرب فى منطقة الشرق الأوسط"، واصفا علاقة العراق بدول المنطقة بـ"المتميزة".

وشدد علاوي على أهمية توحيد الجهود لإنهاء العدوان الهمجي على الأراضي الفلسطينية، محذرا في الوقت نفسه من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي وعرقلة إدخال المساعدات إلى القطاع.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أكد ضرورة اتخاذ موقف قوي وحازم ذو مصداقية لإظهار إرادة توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإنهاء معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني، وضرورة مساهمة جميع الدول العربية والإسلامية في الإغاثة.