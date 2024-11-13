الرئيسان الأمريكى والإندونيسى يتفقان على استقلال فلسطين كجزء من حل الدولتين

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القاهرة - سامية سيد - جاكرتا ـ واشنطن (أ ش أ)

اتفق الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو على استقلال فلسطين كجزء من حل الدولتين لإنهاء الصراع الإنسانى فى غزة.

جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع المشترك بين الرئيسين الأمريكي والإندونيسي في البيت الأبيض الليلة الماضية، بحسب وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية.

وجاء في البيان: "يظل الزعيمان ملتزمين بدولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة كجزء من حل الدولتين".

وخلال الاجتماع، ضغط الطرفان أيضا من أجل وقف إطلاق نار فورى فى غزة يليه الإفراج الفوري عن الرهائن، وتبادل الأسرى، والتوصيل السلس للمساعدات الإنسانية، وإنهاء الصراع.

وأعرب بايدن وبرابوو سوبيانتو عن قلقهما العميق إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة وأدانا جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضاف البيان: "أكد الزعيمان أن التعافي وإعادة الإعمار في غزة في المستقبل سيعتمدان على استمرار مشاركة المجتمع الدولي. ومن ثم، يجب أن تتوقف الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتطرف العنيف من جميع الأطراف".

وأقر الرئيسان أيضا بضرورة منع تصعيد الصراع وانتشاره، بما في ذلك إلى لبنان.