شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تقرر تمديد فتح معبر أدرى الحدودى لتسهيل دخول المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

قررت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء تمديد فتح معبر أدري الحدودي، مع دولة تشاد، وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، بناءً على توصية الملتقى الثاني للاستجابة الإنسانية، وبحضور وكالات الأمم المتحدة والوكالات الوطنية.

وفى بيان رسمي لمجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أكدت الحكومة السودانية، استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الأخرى العاملة في الحقل الإنساني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أكد أغسطس الماضى، أنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على تسهيل حركة الإمدادات الإنسانية إلى داخل البلاد، عبر معبر أدري الحدودي.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن بيان لمكتب المتحدث باسم الأمين العام قوله "إن جوتيريش والبرهان اتفقا على أن تعمل الأمم المتحدة بالتوازي مع السلطات السودانية لوضع نظام مبسط للمعالجة السريعة وإيصال المساعدات الإنسانية".