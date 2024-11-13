شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا فجرا تجمعا لقوات العدو شرقى مارون الراس بصلية صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله في بيان، أنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية فجر اليوم الأربعاء، تجمّعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي بلدة مارون الراس بصلية صاروخية".

وكان قد أعلن حزب الله، أنه أوقع أكثر من 100 قتيل و1000 جريح من جنود الاحتلال منذ بداية العملية العسكرية جنوبى لبنان.

وقال حزب الله حسبما ذكر التلفزيون اللبنانى، أنه استهداف تجمع لقوات الاحتلال فى مستوطنة المنارة برشقة صاروخية أوقعت قتلى وجرحى.

وأكد الحزب أن العمليات العسكرية مستمرة ضد إسرائيل حتى الانسحاب الكامل من لبنان ووقف العمليات العسكرية فى غزة.