شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندعم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا دعم بلاده لقرار بشأن قطاع غزة يطالب بوقف إطلاق النار والذى صاغه عشرة أعضاء غير دائمين فى مجلس الأمن الدولى، داعية إلى طرحه للتصويت.

وقال نيبينزيا -في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة-: "يتعين على مجلس الأمن أن يخرج من حالة الشلل التي كان عليها خلال الأشهر الماضية بسبب الولايات المتحدة تحت شعارات مستمرة بشأن الصفقة الوشيكة بين إسرائيل وحماس".

وأضاف -حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية-: "حان وقت العمل. وهذا هو السبب بالتحديد وراء دعم روسيا الكامل لمشروع القرار بشأن غزة، الذي أعده عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، مع المطالبة المباشرة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم والإفراج عن جميع المحتجزين، وتدعو إلى طرحه للتصويت دون مزيد من اللغط".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن القرار 2735 لم يكن سوى أداة لكسب الوقت لإسرائيل، مضيفا: "دعونا نكون صريحين: زملاؤنا الأمريكيون كانوا يتعمدون خداعنا، ويكسبون الوقت لإسرائيل كي تنفذ خططها للقضاء على أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في غزة وتحويل تلك المنطقة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق".