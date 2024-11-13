شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلى استهدف بيت لاهيا ومخيم النصيرات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 9 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى لمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن خمسة فلسطينيين استشهدوا إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب بوابة مستشفى كمال عدوان، و4 آخرين جراء قصف منزل في مشروع بيت لاهيا.

وفي السياق ذاته، استشهد مواطن آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال مدينة رفح جنوب القطاع، إضافة إلى طفلة (10 سنوات) متأثرة بجروح أصيبت بها قبل يومين في مخيم النصيرات (وسط) ، وأصيب شقيقها بجروح خطيرة، إثر قصف الاحتلال خيمة كانت تؤويهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفى وقت سابق، استشهد ثلاثة فلسطينيين ، اليوم الأربعاء، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية،باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح، إثر قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في شارع المنطار بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة ،كما استشهد لاعب نادي التفاح الرياضي "إياد أبو خاطر"،جرّاء قصف الاحتلال المستمر على شمالي قطاع غزة، بينما أصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا لعائلة "أبو جراد" بحي المنشية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة .

في سياق متصل ، نسف جيش الاحتلال مبان سكنية في جباليا شمال قطاع غزة، إضافة إلى شن غارة استهدفت المنطقة الشمالية لمدينة غزة ،وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها نحو شاطئ مخيم النصيرات وسط القطاع ، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها صوب المناطق الشمالية الغربية من المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

