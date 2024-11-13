شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 شخصا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى على قرى وبلدات لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الطيران الحربى الإسرائيلى شن غاراته على قرى وبلدات لبنانية، مما أدى لاستشهاد 13 لبنانيا وإصابة آخرين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران الاحتلال شن غارة على شقة في مبنى سكني في دوحة عرمون ، نزلة منطقة البيادر، أدت إلى سقوط ‏8 شهداء وعدد من الجرحى وإصابة المبنى بأضرار كبيرة ، فيما لا يزال البحث جاريًا عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأضافت أن الطيران الحربي واصل غاراته على مدينة صور مستهدفا اثنين من المباني مما أدى الى استشهاد 3 أشخاص وعملت فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي والصليب الأحمر اللبناني على انقاذ ثمانية جرحى .

وفي بلدة المنصوري استهدفت مسيرة إسرائيلية فريقاً من المسعفين كان يقوم برفع الأنقاض عن مبنى دمره الطيران الحربي ما أدى إلى استشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية (الذراع الطبي لحزب الله) وإصابة مسعف من الدفاع المدني اللبناني بجروح، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي المعادي على البرج الشمالي ولا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض للبحث عن مفقودين.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل حيث أطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.