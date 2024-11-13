شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: توقعات بلقاء بايدن عائلات 7 رهائن أمريكيين محتجزين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدران أمريكيان مطلعان إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكى جو بايدن عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين فى غزة بعد لقائه الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدران لموقع أكسيوس الأمريكي أن بايدن من المتوقع أن يجتمع مع عائلات الرهائن الأمريكيين السبعة الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأشار أحد المصدرين إلى أن بايدن لا يزال يدفع باتجاه تحقيق انفراجة في عملية إطلاق سراح الرهائن المتوقفة ووقف إطلاق النار في مفاوضات غزة، ومن المتوقع أن يثير القضية في اجتماعه مع الرئيس المنتخب ترامب اليوم.

كان بايدن قد اجتمع الليلة الماضية في البيت الأبيض مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج والذي أكد أن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون على رأس الأولويات، واتفق مع بايدن في هذا الرأي.

وبعد الاجتماع، التقت عائلات الرهائن الأمريكيين السبعة المحتجزين في غزة مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان وطلبوا أن يثير بايدن هذه القضية في اجتماعه مع ترامب اليوم .

وحثت العائلات سوليفان على جعل إدارة بايدن تعمل مع ترامب وفريقه "للالتزام بكل الوقت والموارد المتاحة" للتوصل إلى صفقة تعيد الرهائن قبل تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل، حسبما قالت العائلات في بيان.