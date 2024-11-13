شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تؤكد الحاجة لإبرام اتفاق بشأن غزة فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فدانت باتيل، أن الولايات المتحدة لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وقال باتيل، في تصريح أودرته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن "واشنطن تواصل متابعة عدد من المبادرات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة، مشددا على أن إبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن أمر محوري لواشنطن.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أفادت فيه منظمات إغاثة دولية بأن إسرائيل فشلت في تلبية مطالب الولايات المتحدة بالسماح بوصول أكبر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أصبحت الظروف أسوأ من أي وقت مضى في الحرب التي استمرت 13 شهرا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق عن سلسلة من الخطوات نحو "تحسين الوضع في غزة"، لكن المسؤولين الأمريكيين أشاروا مؤخرا إلى أن إسرائيل ما زالت لا تفعل ما يكفي، رغم أنهم لم يوضحوا ما إذا كانوا سيتخذون أي إجراء ضدها جراء هذا التصعيد المستمر على القطاع.