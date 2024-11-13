شكرا لقرائتكم خبر عن نيبينزيا: الولايات المتحدة وإسرائيل مذنبتان بقتل أكثر من 43 ألفا من سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان المسئولية عن مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "في أكثر من عام منذ أحداث 7 أكتوبر، تتقاسم واشنطن التي تخدم إسرائيل في كل شيء، مع الحكومة الإسرائيلية الذنب في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني، بما في ذلك بالأسلحة الأمريكية التي يتم تزويد المنطقة بها بانتظام، وكذلك من ماتوا من الجوع والأمراض المعدية".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه لو كانت إسرائيل مستعدة حقا للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، فإنها كانت قد وافقت عليه منذ فترة طويلة، ولم تكن لتطرح شروطا جديدة.

وأضاف: "لقد تعمد زملاؤنا الأمريكيون خداعنا جميعا، وكسبوا الوقت لإسرائيل لتنفيذ خططها لإبادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في غزة وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة غير صالحة للسكن مطلقا".

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أعدت مشروع قرار حول وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن روسيا تعبر عن تأييدها الكامل لمشروع القرار حول غزة.

ولم يكشف نيبينزيا عن تفاصيل مشروع القرار المقدم من قبل الدول العشر، (اليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا وسلوفينيا والجزائر وسيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا).

وبدعم أمريكي تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا دموية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما يتواصل الحصار الخانق على محافظة الشمال بما فيها مخيم جباليا، وسط غارات جوية وقصف مدفعي مستمر على مناطق متفرقة في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الإثنين الماضى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس مجازر جديدة خلال الـ48 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 62 شهيدا و147 إصابة إلى المستشفيات، في ظل استمرار حصار المستشفيات وصعوبة وصول فرق الإسعاف إلى الضحايا تحت الأنقاض أو العالقين في الطرقات. وبهذا ترتفع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 43665 شهيدا و103076 جريحا.