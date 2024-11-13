الخليج اليوم .. السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام أردنيين اثنين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بجانيين من الجنسية الأردنية، في منطقة الجوف.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من محمد زيدان سحمان النواصرة وسعد مليحان هليل النواصرة (أردنيي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين".

وأوضحت الوزارة أن التحقيق مع المتهمين، أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، مضيفة: "بإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين محمد زيدان سحمان النواصرة وسعد مليحان هليل النواصرة (أردنيي الجنسية) اليوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1446 هجري الموافق 12 نوفمبر 2024 بمنطقة الجوف".

وختم البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"