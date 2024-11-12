مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم منى زكي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، خلال المؤتمر الصحفي للدورة الرابعة، عن أوائل المُكرَّمات اللاتي سيحتفى بهن خلال فعاليات المهرجان المُقرر إقامته في منطقة "البلد" جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 5 إلى 14 كانون الأول (ديسمبر) 2024، تحت شعار "للسينما بيت جديد".

ستُكرّم الممثلة المصرية الحائزة على العديد من الجوائز، منى زكي (رحلة 404، السرب)، في حفل افتتاح المهرجان، احتفاءً بإنجازاتها ومسيرتها المتميزة في السينما العربية والعالمية.

كما سيُكرّم المهرجان، خلال حفل توزيع الجوائز، الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، فيولا ديفيس (المرأة الملك، أسوار)، مُسلطًا الضوء على مسيرتها المذهلة كممثلة ومنتجة وشريك مؤسس لشركة JVL Media، وهي شركة إنتاج وتوزيع إعلامي متكاملة الخدمات ودار نشر أسستها بالشراكة مع جوليوس تينون ولافيل لافيت. كما ستشارك JVL Media في برنامج جلسات سوق البحر الأحمر، حيث ستُسهم الشركة بخبرتها في استكشاف توجهات السرد القصصي، والتمويل، وربط الثقافات المتنوعة خارج نطاق الشاشة.

بدورها، ستستضيف سلسلة جلسات حوارية خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضيوفًا مميزين من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم عبر مناقشات هادفة حول أعمالهم وشغفهم وقصصهم. وستشارك كل من منى زكي وفيولا ديفيس في هذه الجلسات الحوارية.

جمانا الراشد: دعم الوجوه النسائية

من جانبها، أكدت جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي؛ على التزام المهرجان بدعم الأصوات النسائية في عالم السينما قائلةً: "إنه لمن دواعي الفخر أن نستهل دورة هذا العام من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بتكريم سيدتين تُعتبران أيقونتين في الفن السابع، وهما منى زكي وفيولا ديفيس. فكلتاهما تجاوزتا كونهما فنانتين بارعتين، لتغدوان أيضًا ناشطتين ملتزمتين بقضايا إنسانية متنوعة تتجاوز حدود إبداعهما الفني. وإننا نتطلع بشغف إلى استقبالهما في جدة، للاحتفاء بإسهاماتهما الاستثنائية."

وقالت فيولا ديفيس: "يشرفني أن أحظى بهذا التكريم إلى جانب هذه المواهب الاستثنائية. بصفتي منتجة شغوفة تدعم تسليط الضوء على القصص الإنسانية المتنوعة، يسعدني رؤية العمل الذي يقوم به مهرجان البحر الأحمر لخلق منصة رائدة تركّز على التبادل الثقافي الهادف."

منى زكي تشيد بالقفزات السينمائية في السعودية

وقالت منى زكي: "أشعر بامتنان عميق لهذا التكريم من مهرجان البحر الأحمر. لقد تابعت عن كثب وأعجبت بالعديد من الإنجازات الثقافية، لا سيما في مجال السينما التي ظهرت في المملكة العربية السعودية، ومن خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي. وأتطلع قدماً إلى المشاركة في المهرجان والاحتفال بسحر صناعة الأفلام برفقة هذا الحشد الرائع من المواهب القادمة ى من جميع أنحاء العالم."

الجدير بالذكر، يُقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالشراكة مع "روح السعودية" ومجموعة MBC وجينيسيس (محمد يوسف ناغي)، كرعاة رئيسيين؛ ومنصة "تيك توك"، والخطوط الجوية السعودية، ووكالة فيلم العلا، وعلامة "شوبارد"، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG كرعاة رسميين؛ بينما تضمنت قائمة الرعاة الإستراتيجيين لسوق البحر الأحمر "نيوم" وصندوق التنمية الثقافي. بالإضافة إلى الرعاة الداعمون، "نوفا" صالون ميرميد، وتلفاز 11.