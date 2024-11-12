شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: هجوم إيرانى ثالث على إسرائيل سيؤدى ببساطة إلى شل اقتصاد طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن هجوما إيرانيا ثالثا على إسرائيل سيؤدي ببساطة إلى شل الاقتصاد الإيراني.



وأضاف في مقطع فيديو باللغة الانجليزية تحدث فيه إلى الشعب الإيراني وأوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل): "سيحرمكم ذلك من مليارات الدولارات"، زاعما أن هجوم "طوفان الأقصى" كلف الاقتصاد الإيراني 2.3 مليار دولار.



وقالت الصحيفة إنه يمكن تفسير رسالة نتنياهو بأن إسرائيل ستسعى إلى إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بطهران.