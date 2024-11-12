شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية:3287 شهيدا و14222 جريحا منذ بدء العدوان الاسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم "الثلاثاء"،ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي لتبلغ 3287 شهيداً و14222 إصابة.



وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية وفقا لما أورده التليفزيون اللبناني،أن الغارات الإسرائيلية أمس على البلدات اللبنانية اسفرت عن استشهاد 44 شخصا و88 جريحا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان إلى 3287 شهيدا،و14222 جريحا .



وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي شن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.