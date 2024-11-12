شكرا لقرائتكم خبر عن ابو الغيط يدين التصريحات الاسرائيلية المتطرفة ببسط السيادة على الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة التي صدرت عن الوزير الاسرائيلي سيموتريتش بشأن بسط السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واصفا اياها بالعبث السياسي.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة أن ابو الغيط دعا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر سوي عن اشعال المزيد من الحرائق في المنطقة واثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.

وقد شدد الأمين العام على ان هذه التفوهات الصادرة عن وزير بحكومة الاحتلال تكرس الانسلاخ الاسرائيلي الكامل من القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية ارضا محتلة لا يجوز ضمها او فرض السيادة الاسرائيلية عليها، كما يعتبر المستوطنات غير قانونية او شرعية.

واكد ابو الغيط ان هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي لحكومة المستوطنين المتطرفة في اسرائيل و مخططاتها الحقيقية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال عدة سياسات من بينها ضم الارض المحتلة .

هذا وقد شدد المتحدث الرسمي على ان القمة العربية الاسلامية التي اجتمعت في الرياض كانت قد اقرت عدداً من الآليات وخطط التحرك للتصدي للاجندة الاسرائيلية التي صار واضحا ان هدفها الوحيد هو تقويض اي فرصة فعلية لتجسيد حل الدولتين الذي يدافع عنه المجتمع الدولي بأكمله.