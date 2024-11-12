شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد مسعف وإصابة آخر في غارة إسرائيلية بقضاء صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، باستشهاد مسعف من الهيئة الصحية الإسلامية، وجرح آخر من الدفاع المدني اللبناني في غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري بقضاء صور في محافظة الجنوب.



وأوضحت الوكالة أن مسعف استشهد وجُرح آخر في غارة إسرائيلية أثناء قيامهما وفريق من المسعفين على رفع الأنقاض عن مبنى دمره الطيران الحربي الإسرائيلي في بلدة المنصوري.



وفي نفس السياق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدتي تبنين، والغندورية في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، بالإضافة إلى غارة استهدفت بلدة صديقين.



وفي إقليم الخروب، حلقت طائرة إسرائيلية مسيرة على علو منخفص بشكل مكثف ودائري فوق الإقليم.



وأفادت الوكالة اللبنانية باستهداف بلدة الخيام في مرجعيون بغارات وقصف مدفعي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما شن طيران الاحتلال غارتين على بلدتين مجدل زون والناقورة في صور.



من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة "تل نوف" الجويّة جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.