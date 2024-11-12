شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف قاعدة جوية اسرائيلية جنوب تل أبيب برشقة صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قاعدة تل نوف الجوية، جنوب تل أبيب برشقة من الصواريخ النوعية .



وقال الحزب -في بيان أورده التلفزيون اللبناني اليوم الثلاثاء إن الاستهداف يأتي ردا على الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلن الحزب في وقت سابق اليوم، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت بشمال إسرائيل برشقة صاروخية.