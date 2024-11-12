شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تدرج قائد ميليشيا الدعم السريع غرب دارفور على قائمة العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج عبد الرحمن جمعة برك الله، اللواء في ميليشيا الدعم السريع وقائد غرب دارفور، على قائمة العقوبات بسبب تورطه في أعمال وسياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في دارفور، بما في ذلك أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان: "لقد أدت هجمات قوات الدعم السريع في دارفور إلى تعريض مئات الآلاف من المدنيين للخطر بسبب القتال العنيف، ونقص الوصول الإنساني، والعنف المستهدف ضد المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان".