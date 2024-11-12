الخليج اليوم .. المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمني  يدين جريمة قتل ضابطين سعوديين في سيئون

الرياض - كتب موسى القحطاني - ادان المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنيه بشدة جريمة الاعتداء الآثمة التي راح ضحيتها ضابطان من أبطال الجيش السعودي وأصيب ثالث في هجوم غادر بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته للأشقاء في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما نسأل الله الشفاء العاجل للمصاب.

إن التكتل الوطني إذ يستنكر هذه الجريمة الآثمة التي استهدفت أبطال الجيش السعودي الذين قدموا إلى بلادنا لإسناد ودعم الشعب اليمني للتخلص من مخلفات الإمامة الكهنوتية التي جثمت على صدور أبناء شعبنا وأذاقتهم الويلات، فإنه يؤكد بأن هذا الفعل يعد سلوكًا غادرًا، ولا يمت بأي صلة لديننا وعاداتنا ولقيم الشعب اليمني الكريم، بل هي خدمة دنيئة تقدم لقوىً معادية لمصالح الشعب اليمني تسعى من خلال هذا الفعل الإجرامي إلى النيل من العلاقات الأخوية التي تجمع الجمهورية اليمنية بأشقائها في المملكة العربية السعودية.

إننا في التكتل الوطني نشد على أيدي الجهات المعنية سرعة القبض على الجاني وإحالته لمحاكمة عاجلة، مؤكدين بأن هذه الجريمة لا تخدم سوى أعداء اليمن والسعودية على حدٍ سواء، ولن تنال من عزيمة البلدين والشعبين الشقيقين في المضي قدمّا لاستعادة الأمن في ربوع اليمن وإنهاء مشاريع الفوضى والخراب وبالأخص المشروع الحوثي الإيراني الإرهابي.

والله من وراء القصد

التكتل الوطني للاحزاب والمكونات السياسية

9 /11/ 2024 م

7جمادى الاولى 1446هـ