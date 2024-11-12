الخليج اليوم .. مسيّرة أميركية تستهدف قيادات حوثية وسط اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما نفّذ الطيران الأميركي، ليل الاثنين-الثلاثاء، مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية، أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن مسيّرة أميركية استهدفت قيادات للجماعة قرب منطقة البيضاء وسط اليمن.

وأضافت، مساء الثلاثاء، أن المسيّرة أميركية طالت مواقع للحوثيين وسط البلاد.

وتابعت أن السيارة المستهدفة كانت تقل قياديين حوثيين في منطقة الصومعة.

جاء هذا بعدما نفّذ الطيران الأميركي استهدف، ليل الاثنين-الثلاثاء، بعدة غارات مواقع للحوثي في محافظة الحديدة الساحلية.

أتت تلك الغارات بعد رصد إطلاق ثلاثة صواريخ حوثية من مناطق الدريهمي جنوب الحديدة، ومن منطقة باجل شرق المحافظة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد أعلنت أن مقاتلات أميركية هاجمت أهدافا للحوثيين باليمن.

وأضاف البنتاغون أن مقاتلات أميركية شنت غارات جوية عدة ليل السبت الماضي، على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين في اليمن.

إعادة توجيه السفن

يذكر أن الحوثيين يشنون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر من العام الماضي، أي منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأدت الهجمات إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وتسببت في تعطيل التجارة العالمية، إذ قام أصحاب السفن بإعادة توجيه سفنهم بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.