شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلى أحادية الجانب غير القانونية.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أنه "على المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات، والتي أفصح عنها وتبناها علناً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأشارت إلى أن "المخاطر الحقيقية التي تهدد حل الدولتين جراء سياسة إسرائيل الاستعمارية تستدعي تدخلاً عاجلاً للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على عدم تنفيذ سياسة إشعال الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة أن دولة الاحتلال تستبق تلك المواقف المعلنة بإجراءات عملية على الأرض لتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المحتلة".