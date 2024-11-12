شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن عدة غارات على الضاحية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الحربى الإسرائيلى اليوم الاثنين، غارة عنيفة استهدفت اوتوستراد هادى نصر الله ومحيط المريجة، بالضاحية الجنوبية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الاحتلال الإسرئيلي قصف منطقة الليلكي بالقرب من الجامعة اللبنانية بالضاحية الجنوبية بأكثر من صاروخ، كما تعرضت بلدتي مجدل زون والقليلة بقضاء صور لغارات متتالية.

وأغار طيران الاحتلال مجددا مستهدفا بلدة المنصوري، كما استهدف بلدة شقرا بقضاء صور.. وفي السياق ذاته، استهدف حزب الله مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية.

وفى وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بسقوط شهيدين و6 جرحى جراء غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينة الهرمل، واستهدفت بصاروخين منزلًا في حي المعالي، مما أدي إلى تدميره، وقد هرعت سيارات الصليب الأحمر والهيئة الصحية إلى المكان.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلى شن غارات متعددة على منزل في بلدة دبعال، ما أدى إلى تدميره وسقوط شهداء وعدد من الإصابات، وكذلك على بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل، وعلى عدد من المباني فى بلدة تول في قضاء النبطية، ودمرها.. كما شن 6 غارات على الضاحية الجنوبية استهدفت المنطقة الواقعة بين حارة حريك وبئر العبد بمحيط منطقة "السيدة زينب" بأكثر من صاروخ ، ومنطقة الحدث - الجاموس بغارة ثالثة، وغارة على منزل في محلة الحفير المتاخمة لبلدة بوداي، دون وقوع إصابات.

وأضافت أن الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي وجه تهديدا إلى السكان في مناطق حارة حريك، الغبيري، الليلكي والحدت لإخلائها.

وأشارت إلى تعرض أطراف بلدتي ياطر وزبقين لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية الحارقة، ما أدى إلى نشوب حرائق، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وسط تحليق كثيف للطيران المسيّر والحربي في أجواء القطاع الغربي في قضاء صور.. كما أغارت مسيّرة معادية على مقهى وسط بلدة /المروانية/، ما أدى إلى وقوع جرحى، كما استهدف القصف المدفعي المعادي بلدة يحمر الشقيف وأطرافها، لا سيما حارة الجامع القديم والتحتا، إضافة إلى بلدة /أرنون/ المجاورة.