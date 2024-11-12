نائب لبنانى يحذر من تفاقم أزمة النازحين جراء استمرار العدوان الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور عبد الرحمن البزرى عضو مجلس النواب اللبنانى، من تفاقم أزمة النازحين جراء استمرار العدوان الإسرائيلى على البلاد، مشيرا إلى تداعيات أزمة نقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بين صفوف النازحين.

وقال النائب اللبناني في مداخلة هاتفية مع «القاهرة الإخبارية»: "عمليات النزوح في بيروت تتواصل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد، ما أدى إلى تفاقم معاناة مصابي الأمراض المزمنة، خاصة مع عدم توفر الأدوية بشكل دائم"، واصفا فى الوقت نفسه الأوضاع الإنسانية في لبنان بـ"الصعبة".

وأشار إلى أن هناك 25 في المائة من الشعب اللبناني يعانون من أمراض مزمنة، من بينها مرض السكري والضغط والكلى والقلب والأوعية الدموية والشرايين والأعصاب وغيرها، ما يؤكد خطورة الأوضاع الصحية الناجمة عن تداعيات هذا العدوان.

وأضاف: "أزمة النزوح في لبنان غير مسبوقة مع وجود أكثر من مليون نازح داخل المحلات التجارية والمستودعات في بيروت"، مشددا على أهمية التنسيق بين المجتمع الطبي والمدني لتلبية كافة الاحتياجات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد النائب اللبناني على ضرورة وضع كافة الاستعدادات الطبية واستمرار نشر اللقاحات لمواجهة جميع الأمراض والأوبئة التي قد تنشر بين صفوف النازحين، خاصة مع دخول فصل الشتاء، لافتا إلى أن هناك شراكة حقيقية بين الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية وبين منظمات المجتمع الأهلي والدولي لرصد الأوبئة بشكل مبكر لمواجهتها في أسرع وقت.