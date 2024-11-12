شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الختامى للدول الضامنة فى الاجتماع الدولى حول سوريا يدين الاعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البيان الختامى للدول الضامنة فى الاجتماع الدولى الـ22 حول سوريا بصيغة أستانا، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضى السورية والمجازر فى قطاع غزة والعدوان على لبنان، مؤكدا أنها انتهاك للقانون الدولى.

وطالب البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ22 بصيغة أستانا حول سوريا، والذي عقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية أستانا - بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) - المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وأكد البيان أن الاستيلاء على موارد النفط في سوريا والعقوبات أحادية الجانب تؤثر سلباً على الوضع فيها، مشيرا إلى اتفاق الدول الضامنة على عقد الاجتماع الـ23 بصيغة أستانا حول سوريا خلال النصف الأول من العام المقبل 2025.