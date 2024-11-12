شكرا لقرائتكم خبر عن غارات أمريكية جديدة على مديريتى ذى ناعم والصومعة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 02:16 م
قالت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة بدون طيران أمريكية، نفذت غارات استهدفت مديرتي ذي ناعم والصومعة.
وفجر اليوم الثلاثاء، نفذت القوات الأمريكية والبريطانية قصفا استهدف محافظة الحديدة.
وجاء القصف بعد تحليق مكثف للطيران فوق عدد من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قد أفادت باستهداف غارات أميركية بريطانية لمحافظتي عمران وصعدة، فجر الإثنين.
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