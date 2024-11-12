القوات الأردنية تنفذ إنزالًا جويًا لمساعدات إنسانية وإغاثية على غزة

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أعلنت القوات المسلحة الأردنى، تنفذ إنزالًا جويًا لمساعدات إنسانية وإغاثية على قطاع غزة.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية، صورا أثناء عملية تنفيذ الإزال الجوى، الذى أسقطته القوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء.

واشتمل الإنزال الذى نُفذ بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مساعدات إنسانية وإغاثية لمساندة الأهل فى قطاع غزة جراء الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع ولتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية، لمساعدة الأهل والتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة فى القطاع.

يشار إلى أن مجموع الإنزالات الجوية الأردنية بلغ 123 إنزالا و266 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.