شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات لتعزيز التعاون بين الكويت وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية الدكتور هالوك جورجون والوفد المرافق له الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين .



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزارة الدفاع الكويتية ذكرت في بيان لها الاثنين حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وسفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت طوبى نور سونمز.