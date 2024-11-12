شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى وولى العهد السعودى يؤكدان مركزية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس السوري بشار الأسد، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة العدوان الإسرائيلي على دول أخرى في المنطقة.



جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، على هامش أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية، حيث بحثا أهمية انعقاد القمة في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي ضد بعض دولها، وأهمية تنفيذ مخرجات هذه القمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



واستعرض الرئيس الأسد والأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.