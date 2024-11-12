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الرئيس السورى وولى العهد السعودى يؤكدان مركزية القضية الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس السوري بشار الأسد، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة العدوان الإسرائيلي على دول أخرى في المنطقة.


جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الإثنين في العاصمة الرياض، على هامش أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية، حيث بحثا أهمية انعقاد القمة في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي ضد بعض دولها، وأهمية تنفيذ مخرجات هذه القمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).


واستعرض الرئيس الأسد والأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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