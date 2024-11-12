شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الشراكة الروسى الإفريقى: نعرب عن قلقنا إزاء التوترات فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت روسيا والدول الإفريقية المشاركة في منتدى الشراكة الروسي الإفريقي الوزاري الأول في بيان مشترك، الإثنين، عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.



وذكر البيان الذي بثته الخارجية الروسية عبر موقعها وأوردته وكالة أنباء تاس الروسية: "نعرب عن قلقنا إزاء الموقف الراهن في لبنان. كما ندين الهجمات الإسرائيلية على المناطق والأحياء السكنية والتي تسببت في قتل المدنيين وإحداث دمار هائل للبُنى التحتية، ونطالب بوقف فوري للأعمال العدائية".



وشدد الجانبان في بيانهما على قلقهما البالغ من النزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وتدهور الموقف في الأراضي الفلسطينية، تحديدا في ظل تصاعد أعمال العنف غير المسبوقة في قطاع غزة نتيجة العملية الإسرائيلية الخاصة التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وعمليات النزوح الداخلي فضلًا عن تدمير الُبنى التحتية على مستوى القطاع.