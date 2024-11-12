شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد لولى العهد السعودى ضرورة وقف الحرب على غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، مشددا على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني في الرياض "الاثنين"،الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله الثاني ثمن - خلال اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية- جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توحيد المواقف العربية والإسلامية لخدمة قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية،وتم بحث دعم العلاقات بين البلدين والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.



كما تم التأكيد على تلاقي وجهات النظر بين المملكتين حيال التطورات في المنطقة وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لاستعادة الاستقرار في الإقليم.



حضر اللقاء،طبقا لبيان الديوان الملكي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي،ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة.