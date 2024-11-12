شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: دعوات الاحتلال للسيطرة على الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها مسؤول إسرائيلي متطرف، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة رفض بلاده المطلق وإدانته لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة. الدولة الفلسطينية المستقلة وعدّ القضاة، التصريحات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل -القائمة بقوة الاحتلال- وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.