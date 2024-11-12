شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع نظيره الأذرى تعزيز التعاون على مختلف المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الإثنين، مع نظيره الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر علييف، تعزيز التعاون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29.



وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية -أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الجانبين بحثا، خلال لقائهما بمقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في العاصمة الأذرية باكو، طبيعة العلاقات الوثيقة بين العراق وأذربيجان على مختلف المستويات، حيث أكد الرئيس العراقي أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك لتشمل مجالات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والسياحة والبيئة والطاقة وبما يخدم مصالح البلدين.

ونوه رشيد بأهمية تفعيل آليات التعاون والتنسيق الثنائي والدولي في مجال مقاومة التغيرات المناخية التي يواجهها العالم والحد من خطورتها".



من جانبه أعرب الرئيس الأذري عن شكره "لرئيس جمهورية العراق على زيارته أذربيجان ومشاركته في المؤتمر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.