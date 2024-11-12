شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لبنانى: نأمل أن ينفذ ترامب تعهده بوقف الحرب بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير اللبناني لدى روسيا شوقي بو نصار اليوم الإثنين، إن لبنان يأمل في أن ينفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهده خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال بو نصار - في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية :"نأمل في أن يحقق ترامب وعوده ويضع حدا للحروب في الشرق الأوسط وفي كل أنحاء العالم كما وعد".



وأضاف الدبلوماسي اللبناني :"من المؤسف أننا نعلم أن الوعود الانتخابية في الولايات المتحدة، كما في بلدان أخرى، لا يتم الوفاء بها عادة،ومعظمها يهدف إلى كسب تأييد الناخبين،وعندما يصل مرشح إلى السلطة تتغير مصالح بلاده وأولوياتها".



وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بوقف الحروب حول العالم بما في ذلك الصراع المحتدم بالشرق الأوسط على وقع تواصل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان.