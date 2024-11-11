شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي محلًا تجاريًا في مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا شهداء ومصابين إلى مستشفى المعمداني بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية محلًا تجاريًا في شارع عمر المختار بمدينة غزة.



وأضاف أن طواقم إسعاف مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تمكنت من انتشال جثماني شهيدين من منطقة تبة النويري غرب المخيم.