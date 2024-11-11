الخليج اليوم .. "قطر للطاقة" تستحوذ على حصة في مشروع بمصر

الرياض - كتب موسى القحطاني - وقعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقا مع شركة "شيفرون" استحوذت بموجبه على حصة 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة المصرية بالبحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق ستحتفظ شركة "شيفرون" المشغلة بحصة 40% بينما ستمتلك شركة "وودسايد" حصة 27%، وشركة "ثروة للبترول" الحكومية المصرية حصة 10% حسب بيان نشرته الشركة القطرية.

وفي هذا الصدد قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي: "تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا تجاه قطاع النفط والغاز في جمهورية مصر العربية، كما تعزز علاقتنا مع شريكنا الاستراتيجي شيفرون".

وأضاف: "نتطلع إلى بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة، وإلى نتائج ناجحة وواعدة. أود أن اغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية، وشركاءنا شيفرون، و وودسايد ، وثروة للبترول على دعمهم وتعاونهم".

شركة "قطر للطاقة"

وتقع منطقة شمال الضبعة البحرية (H4) على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط في أعماق مياه تتراوح بين 100 و3000 متر.