شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 لبنانيين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد سبعة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في غارة للإحتلال الإسرائيلي اليوم"الإثنين" على جنوب لبنان.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية،بأن غارة استهدفت بلدة السكسكية قضاء صيدا، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط سبعة قتلى وإصابة سبعة آخرين.



وقالت مصادر محلية إن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف غاراته على بلدات جنوبية مساء اليوم،إذ أغار على منزل في بلدة ياطر ودمره بالكامل، وألقى قنابل عنقودية عند أطراف بلدة فرون