الخليج اليوم .. تقرير أممي: الكوليرا تجتاح اليمن بشكل غير مسبوق منذ مطلع 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف تقرير أممي عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن، إلى نحو 220 ألفا منذ مطلع العام الجاري 2024.

وأفاد التقرير بأنه "تم رصد 219 ألفا و9 حالات إصابة بمرض الكوليرا في اليمن خلال الفترة من 1 يناير وحتى 20 أكتوبر 2024"، معظمها في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي شمالي اليمن.

وأوضح تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وكتلة المياه والصرف الصحي (WASH Cluster) أن معظم الحالات تم رصدها في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وبنسبة تتجاوز 80% من إجمالي الحالات المبلغ عنها في عموم البلاد.

وأضاف أن محافظات "الحديدة وحجة (غرب) وذمار (وسط) وتعز (جنوب غرب) من أكثر المحافظات في انتشار الإصابة بالمرض".

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن تفشي مرض الكوليرا في اليمن إلى 720 شخصًا، معظمهم من النساء والفتيات، وذلك منذ مارس الماضي.

وذكرت جويس مسويا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لمجلس الأمن الدولي، أن "مرض الكوليرا يواصل انتشاره السريع في اليمن، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 203 آلاف حالة اشتباه منذ مارس، وأكثر من 720 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة الكوليرا خلال نفس الفترة".