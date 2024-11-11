الخليج اليوم .. السفير اليمني يشارك في الاحتفالات الرسمية التي نظمتها باريس لإحياء الذكرى الـ106 لنهاية الحرب العالمية

الرياض - كتب موسى القحطاني - سفير اليمن في فرنسا الدكتور رياض ياسين ،يشارك في الاحتفالات الرسمية التي نظمتها باريس لإحياء الذكرى الـ106 لنهاية الحرب العالمية الأولى، والتي ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

احتاج المراسم عند النصر وسط العاصمة الفرنسية، حيث حضر ممثلو عدد من الدول، إلى جانب جمعيات قدامى المحاربين وشخصيات عسكرية ومدنية بارزة، لإحياء هذه الرؤية العسكرية التي تكرم تضحيات ملايين الناس من خلال الحرب.

وعبّر سفير اليمن عن شكره وتقديره للدعوة، بالتأكيد على أهمية استذكار هذه الأهداف التي ترمز إلى قيم السلام والتضامن بين الشعوب.

كما شارك السفير في حضور بلادنا في هذه اللحظة، بما في ذلك عمق العلاقات التاريخية التي تميزنا بفرنسا، ونؤكد التزامنا بدعم المساهمة الكاملة في التعاون الدولي.

وعلى هذه الوجهة، التقى السفير وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، حيث ناقش العلاقات الثنائية بين الأصدقاء ووسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والثقافي وغيره.

والدعوة أيضا بحثت إمكانية تنظيم زيارة لوزير بلادنا إلى باريس، لتعزيز الدعوات الخارجية والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام، بما في ذلك تطوير استراتيجية استراتيجية بين المشاركين.

ونظرا لأن البرلمان معتمد لدينا للعلاقات الوطيدة التي تجمع بيننا، مشيدًا بأهمية التعاون، فإن التعاون المشترك يؤكد على التوافق على المستويين وخدمي.